de brakke hond

JEROEN BROUWERS: ketemoe lagi! Restletsels (slot) Kareltje de Keizer in Een ontgoocheling trok zijn 'rubber turnsloffen' aan, 'want hij stelde zich voor, zijn eigen record te slaan, van thuis tot aan de Broedermin en terug.' Zou Kareltje wel eens met Kees de jongen hebben getwitterd? Die 'verbeeldde zich' nu en dan net zulke 'gymnastiekpantoffeltjes aan te hebben.' Om je record te slaan, Kareltje, 'moet je voorover gaan lopen, net of je telkens valt, en dan maar met je armen zwaaien heen en weer.' Tiens, een goe gedacht, ga ik subiet proberen, merci Kees jong. Heeft dat lopen een naam? Het is een 'soort baaivangerij'. Lees meer...